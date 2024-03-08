Переедание и его последствия: как победить привычку

Проблемы с перееданием: причины и решения

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эта проблема может вызывать беспокойство по разным причинам.

Фото: openverse by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

В первую очередь, она может быть связана с расстройством пищевого поведения, когда человек получает необходимые эмоции через еду.

Вторая причина может быть ассоциирована с нарушением сна. В таких случаях появляется желание употребить пищу, даже если глаза закрыты.

Порой утром рядом с кроватью можно обнаружить обертки от лакомств. Ещё одна проблема, связанная с ночным перееданием, объясняется тем, что некоторым людям трудно заснуть, и в таких моментах им не хватает поведенческих или эмоциональных индикаторов.

Также синдром ночного переедания может представлять собой форму компульсивного эмоционального голода. В таких случаях пациенты могут чувствовать, что, если они не поедят что-то, то им станет хуже. Они часто предпочитают вредные продукты, которые приводят к физическому и эмоциональному удовлетворению.

Если у вас подобные проблемы, важно обратиться к врачу, пройти необходимые анализы и вместе с профессионалом выбрать подходящий метод лечения.