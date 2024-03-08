Переедание и его последствия: как победить привычку

Эта проблема может вызывать беспокойство по разным причинам.
В первую очередь, она может быть связана с расстройством пищевого поведения, когда человек получает необходимые эмоции через еду.
Вторая причина может быть ассоциирована с нарушением сна. В таких случаях появляется желание употребить пищу, даже если глаза закрыты.
Порой утром рядом с кроватью можно обнаружить обертки от лакомств. Ещё одна проблема, связанная с ночным перееданием, объясняется тем, что некоторым людям трудно заснуть, и в таких моментах им не хватает поведенческих или эмоциональных индикаторов.
Также синдром ночного переедания может представлять собой форму компульсивного эмоционального голода. В таких случаях пациенты могут чувствовать, что, если они не поедят что-то, то им станет хуже. Они часто предпочитают вредные продукты, которые приводят к физическому и эмоциональному удовлетворению.
Если у вас подобные проблемы, важно обратиться к врачу, пройти необходимые анализы и вместе с профессионалом выбрать подходящий метод лечения.
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