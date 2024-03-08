Дезориентация в пространстве: новый ранний признак болезни Альцгеймера

Риск Альцгеймера и пространственная ориентация

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили, что нарушение способности ориентироваться в пространстве является ранним признаком болезни Альцгеймера. Участие в исследовании приняли 100 человек в возрасте от 43 до 66 лет, не имеющих симптомов болезни.

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Ученые обнаружили, что некоторые из добровольцев, имеющие генетическую предрасположенность и определенный образ жизни, имели более высокий риск развития болезни Альцгеймера. Участников исследования попросили пройти тест в виртуальной реальности для оценки их пространственных навыков.

На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что люди с высоким риском развития болезни показали плохие результаты в задаче пространственной ориентации. Кроме того, они не допустили серьезных ошибок при проверке когнитивных способностей. Эксперты считают, что дезориентация в пространстве может начать проявляться задолго до появления других симптомов, возможно, за десятилетия до этого.