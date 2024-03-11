Здоровье и физическая активность в СССР: от голодания до производственной гимнастики

В эпоху СССР все достижения в науке, образовании и производстве отличались высоким уровнем качества.
Хотя в то время что-то было дефицитом, а что-то отсутствовало совсем, полнота воспринималась как признак достатка. Сегодня же финансовое благополучие не оценивается объёмом талии.
Диетические столы были введены в СССР. Каждому случаю соответствовал свой номер. Эта практика частично сохранена и сейчас в некоторых санаториях и больницах. Худеющим рекомендовали диету № 8, включавшую умеренное потребление пищи 5-6 раз в день, снижение калорийности, употребление легко усваиваемых углеводов и животных жиров, ограничение соли и избегание жареной пищи.
"Кремлёвская" диета, предположительно разработанная для партийных элит, включала ограничение углеводов в рационе, но предусматривала потребление белков и жиров.
Голодание было практиковано в виде разгрузочных дней или лечебного голодания, применявшегося при бесплодии, заболеваниях ЖКТ и ожирении. Часто использовался кефир.
Монодиета, хоть и считалась методом быстрого снижения веса, нередко влекла за собой негативные последствия и требовала госпитализации. До сих пор диетологи не рекомендуют такие подходы.
Производственная гимнастика была обязательной частью рабочего дня. Утро начиналось с трансляции по радио бодрых мелодий на фортепиано и инструкций по упражнениям от ведущего с чёткой дикцией. Почти у каждого рабочего были эспандер или обруч, а на предприятиях проводились гимнастические перерывы.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.