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Здоровье и физическая активность в СССР: от голодания до производственной гимнастики

Как худели в СССР: диеты, голодание и производственная гимнастика

1:37
Здоровье

В эпоху СССР все достижения в науке, образовании и производстве отличались высоким уровнем качества.

Как худели в СССР: диеты, голодание и производственная гимнастика
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion.

Хотя в то время что-то было дефицитом, а что-то отсутствовало совсем, полнота воспринималась как признак достатка. Сегодня же финансовое благополучие не оценивается объёмом талии.

Диетические столы были введены в СССР. Каждому случаю соответствовал свой номер. Эта практика частично сохранена и сейчас в некоторых санаториях и больницах. Худеющим рекомендовали диету № 8, включавшую умеренное потребление пищи 5-6 раз в день, снижение калорийности, употребление легко усваиваемых углеводов и животных жиров, ограничение соли и избегание жареной пищи.

"Кремлёвская" диета, предположительно разработанная для партийных элит, включала ограничение углеводов в рационе, но предусматривала потребление белков и жиров.

Голодание было практиковано в виде разгрузочных дней или лечебного голодания, применявшегося при бесплодии, заболеваниях ЖКТ и ожирении. Часто использовался кефир.

Монодиета, хоть и считалась методом быстрого снижения веса, нередко влекла за собой негативные последствия и требовала госпитализации. До сих пор диетологи не рекомендуют такие подходы.

Производственная гимнастика была обязательной частью рабочего дня. Утро начиналось с трансляции по радио бодрых мелодий на фортепиано и инструкций по упражнениям от ведущего с чёткой дикцией. Почти у каждого рабочего были эспандер или обруч, а на предприятиях проводились гимнастические перерывы.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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