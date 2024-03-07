Гастроэнтеролог назвала самые полезные сладости, снижающие плохой холестерин

Гастроэнтеролог Барегамян рассказала, какие сладости приносят пользу организму

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян поделилась рекомендациями о том, как сократить потребление сахара до минимума.

Фото: commons.wikimedia. org by Marianne Casamance is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт отметила, что ограничение потребления сахара является важным, но если иногда хочется сладкого, лучше выбирать полезные продукты. Вместо обычных сладостей, доктор Барегамян рекомендует обратить внимание на фрукты, мед, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир и пастилу. Эти продукты содержат полезные вещества и могут добавить приятные сладкие нотки в рацион.

Врач также подчеркнула, что дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего количества потребляемых калорий. Это составляет примерно от 25 до 50 граммов сахара в день.

Врач предупреждает, что скрытый сахар есть в многих продуктах, включая кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли и готовые завтраки. Поэтому, важно внимательно изучать содержание сахара в продуктах перед их употреблением, пишет Газета.Ru.

Умеренное потребление сладостей и сахара поможет предотвратить различные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение. Барегамян также подчеркнула, что избыток сахара может негативно влиять на иммунитет и ускорять процессы старения.

Она дала советы по замене обычных сладостей на полезные альтернативы, такие как мед, фрукты, овощи, ягоды и сухофрукты. Рекомендуется употреблять 400 граммов фруктов и овощей в день (около пяти порций) и 15-30 граммов сухофруктов.

Врач отметила, что зефир и пастила, приготовленные на основе фруктово-ягодного пюре без сахара, содержат пектин — один из видов пищевых волокон, который снижает уровень плохого холестерина в крови.

"Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные", — сказала Барегамян.