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Богатые белком продукты: основа эффективного питания для набора мышечной массы

Рацион для спортсменов: секреты набора мышечной массы

0:57
Здоровье

Чаще всего, когда люди стремятся набрать мышечную массу, они следуют определенному питанию, которое богато белком.

Рацион для спортсменов: секреты набора мышечной массы
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Это включает в себя продукты животного происхождения, такие как творог, молочные продукты, яйца, мясо и птица. Тем не менее, существуют и другие продукты, которые могут быть также эффективными.

Специалисты отмечают, что для тех, кто серьезно занимается спортом и стремится изменить своё тело, важно включить в свой рацион такие продукты, как рис, гречка и овсянка. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, так как они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые благотворно влияют на организм.

Также важно добавить в рацион миндаль в небольших количествах для перекуса.

Полезным дополнением к рациону могут быть устрицы, так как в 100 граммах этого продукта содержится более 20 граммов белка.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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