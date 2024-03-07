Как жир влияет на здоровье и красоту, объяснила эндокринолог

Эндокринолог рассказала о пользе жира для здоровья и красоты

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Анастасия Квасова объяснила, что жир выполняет важные функции в организме человека.

Фото: openverse by zimpenfish is licensed under CC BY 2.0.

Специалист рассказала, что жировые клетки являются составной частью мембран большинства клеток организма. Они помогают сохранять целостность и нормальную работу клеточных структур.

Ранее сообщалось, какие продукты способствуют похудению.

"Жировая ткань окружает и защищает такие жизненно важные органы, как сердце, почки и желудочно-кишечный тракт", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Эндокринолог объяснила, что жиры хорошо влияют на состояние кожи и волос. Дефицит жиров в рационе может спровоцировать потерю эластичности кожи и блеска волос.