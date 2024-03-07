Почему белковая диета может быть опасной для здоровья: советы терапевта

Белковая диета: когда ее следует избегать

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белковая диета пользуется популярностью среди желающих сбросить лишний вес. Она основана на потреблении пищи, богатой белком, и эффективно способствует похудению. Однако следует помнить, что при наличии заболеваний почек она может быть опасной. Такое предупреждение было сделано российским терапевтом Александром Мясниковым.

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По мнению врача, белковая диета обладает разнообразием. Она хорошо переносится, но следовать ей должны только здоровые взрослые. Людям с проблемами со здоровьем, включая заболевания почек и подагру, лучше воздержаться от этого рациона. Мясников пояснил, что продукты, богатые белком, могут вызывать опасность при нарушениях в работе определенных органов, таких как почки.

По словам врача, оптимальная суточная доза белка составляет от 120 до 150 граммов. Рыба, птица, бобы, орехи и цельнозерновые продукты являются важными источниками белка. Мясников отмечает, что растительный белок не менее важен, чем животный, особенно для людей с гипертонией.