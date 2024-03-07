Почему белковая диета может быть опасной для здоровья: советы терапевта

Белковая диета пользуется популярностью среди желающих сбросить лишний вес. Она основана на потреблении пищи, богатой белком, и эффективно способствует похудению. Однако следует помнить, что при наличии заболеваний почек она может быть опасной. Такое предупреждение было сделано российским терапевтом Александром Мясниковым.
По мнению врача, белковая диета обладает разнообразием. Она хорошо переносится, но следовать ей должны только здоровые взрослые. Людям с проблемами со здоровьем, включая заболевания почек и подагру, лучше воздержаться от этого рациона. Мясников пояснил, что продукты, богатые белком, могут вызывать опасность при нарушениях в работе определенных органов, таких как почки.
По словам врача, оптимальная суточная доза белка составляет от 120 до 150 граммов. Рыба, птица, бобы, орехи и цельнозерновые продукты являются важными источниками белка. Мясников отмечает, что растительный белок не менее важен, чем животный, особенно для людей с гипертонией.
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