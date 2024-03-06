Немец стал подопытным кроликом, получив 217 доз вакцины от коронавируса: что с ним стало

EurekAlert: немец сделал 217 прививок от ковида и остался здоров

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Немец сделал 217 прививок от COVID-19 и остался здоров, сообщает EurekAlert, сайт Американской ассоциации содействия развитию науки.

Фото: Сахалинский Государственный Университет is licensed under public domain

62-летний житель Магдебурга (город в центре Восточной Германии) увлёкся вакцинацией "по личным мотивам", благодаря чему стал подопытным кроликом для медиков из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге. Узнав об этом случае из газетных публикаций, они нашли мужчину и пригласили его пройти полное обследование.

Расследование местной прокуратуры, намеревавшейся возбудить дело о мошенничестве, подтвердило 134 прививки за девять месяцев. В итоге обвинения не были предъявлены. О том, что было более 200 доз восьми разных вакцин за 29 месяцев, известно со слов пациента.

В ходе обследования он сдал кровь и слюну, а также сделал ещё одну прививку — 217-ю за 29 месяцев. Его иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2 сильнее, чем у пациентов из контрольной группы, вакцинированных от коронавируса, как положено, трижды, а уровень T-лимфоцитов такой же.

Более того, последняя 217-я вакцинация сработала — после неё отмечен рост уровня антител.

Эффективность иммунитета испытуемого проверили с точки зрения реакций на другое патогены — всё в порядке.

Таким образом, гипервакцинация от коронавируса не повредила ему, хотя на примере других инфекций, таких как ВИЧ и гепатит B, известно, что особой пользы это не приносит. Это свидетельствует о хорошей переносимости вакцин.

Впрочем, единичный случай не даёт достаточных оснований для далеко идущих выводов, заключили медики в статье для The Lancet Infectious Diseases.