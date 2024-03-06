Яйца на завтрак: сколько можно съесть без вреда для здоровья

Дискуссия о количестве яиц на завтрак: факты и мифы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К примеру, если есть шоколад или пить алкоголь, то риск развития заболеваний сердца куда выше. Поэтому вред от употребления трех и более яиц на завтрак можно смело ставить под большой вопрос.

Фото: flickr. com by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Миф о холестерине. Одним из основных аргументов против употребления большого количества яиц является их содержание холестерина.

Однако многие исследования показали, что употребление яиц в разумных количествах не повышает уровень холестерина в крови у большинства людей. Фактически холестерин, содержащийся в яйцах, в большей степени влияет на уровень "хорошего" холестерина, а не "плохого".

Индивидуальные особенности. Не существует универсального правила о количестве яиц, которое можно съесть на завтрак.

Это зависит от индивидуальных потребностей, образа жизни и здоровья каждого человека. Некоторым людям могут быть полезны даже более чем три яйца на завтрак, в то время как другим может быть достаточно одного или двух.

Главное правило — разумное потребление яиц в рамках сбалансированного рациона. Это означает включение разнообразных источников белка, жиров и углеводов в свой завтрак, а также учет индивидуальных потребностей в питательных веществах.