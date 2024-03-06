Овсянка для похудения: как она помогает, и на что нужно обратить внимание

Овсянка или овсяные хлопья часто включаются в питание для снижения веса. Более того, их часто выбирают для завтрака. Однако, помимо этого, овсянка обладает рядом других полезных свойств, которые делают её желательным продуктом в рационе, не только для тех, кто стремится сбросить вес.
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Может ли овсянка нанести вред?
Польза овсянки заключается в том, что она содержит много растворимой клетчатки, способствует снижению уровня холестерина, укрепляет иммунную систему, улучшает сон и помогает регулировать уровень сахара в крови.
Однако все эти полезные свойства не означают, что овсянку можно употреблять без ограничений для любого человека в любое время. Людям с инсулинорезистентностью следует быть осторожными. Важно также помнить, что некоторые несбалансированные диеты могут нарушить гормональный баланс.
Поэтому важно не только контролировать вес при диете, но и следить за гормональным фоном, чтобы избежать повторного набора лишних килограммов.
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