Овсянка для похудения: как она помогает, и на что нужно обратить внимание

Польза овсянки для снижения веса и здоровья: факты и советы

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка или овсяные хлопья часто включаются в питание для снижения веса. Более того, их часто выбирают для завтрака. Однако, помимо этого, овсянка обладает рядом других полезных свойств, которые делают её желательным продуктом в рационе, не только для тех, кто стремится сбросить вес.

Фото: commons.wikimedia. org by Renee Comet (Photographer) is licensed under public domain

Может ли овсянка нанести вред?

Польза овсянки заключается в том, что она содержит много растворимой клетчатки, способствует снижению уровня холестерина, укрепляет иммунную систему, улучшает сон и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Однако все эти полезные свойства не означают, что овсянку можно употреблять без ограничений для любого человека в любое время. Людям с инсулинорезистентностью следует быть осторожными. Важно также помнить, что некоторые несбалансированные диеты могут нарушить гормональный баланс.

Поэтому важно не только контролировать вес при диете, но и следить за гормональным фоном, чтобы избежать повторного набора лишних килограммов.