Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парламент Литвы выступит с предложением о запрете на ввоз российского зерна в Евросоюз
Население Германии боится нехватки жилья из-за мигрантов
Darkest Dungeon 2 появится на консолях
Аналитик Коротченко: сюрпризами от ВС Украины могут стать удары дальнобойными ракетами
Правда ли трехцветная кошка приносит удачу
Эксперт рассказал, как страховые компании обманывают россиян
Телеканал НТВ покажет продолжение сериала "Невский"
В Санкт-Петербурге раскрыли схему доставки наркотиков через Ozon
В Челябинской области компании вынуждены присоединиться к социальному соглашению
Затруднение в дыхании: сигналы серьезных проблем с сердцем и легкими

Симптомы затруднения в дыхании: какие опасности скрываются за ними

1:00
Здоровье

Затруднение в дыхании может быть признаком различных серьезных состояний, таких как аневризма сердца или легких, поэтому рекомендуется обратиться к врачу, если оно возникает. Доктор отоларингологии Александр Пурясев отмечает, что это состояние требует немедленной госпитализации. Он поясняет, что затруднение в дыхании может быть вызвано бронхиальной астмой, пневмонией или физической нагрузкой на легкие. При этом последний случай может свидетельствовать о повышенном артериальном давлении.

Симптомы затруднения в дыхании: какие опасности скрываются за ними
Фото: cdc.gov by [email protected] is licensed under public domain

Если затруднение в дыхании происходит на фоне аневризмы, стенка сосуда становится тоньше и может разорваться, что представляет угрозу для жизни. Это может произойти в любой момент, приводя к кровоизлиянию в мозг и смерти.

Поэтому даже при легком затруднении в дыхании необходимо проконсультироваться со специалистом. Если же это происходит в состоянии покоя, это является серьезным симптомом, требующим немедленного обращения в больницу.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Последние материалы
Darkest Dungeon 2 появится на консолях
Аналитик Коротченко: сюрпризами от ВС Украины могут стать удары дальнобойными ракетами
Правда ли трехцветная кошка приносит удачу
Эксперт рассказал, как страховые компании обманывают россиян
Телеканал НТВ покажет продолжение сериала "Невский"
В Санкт-Петербурге раскрыли схему доставки наркотиков через Ozon
В Челябинской области компании вынуждены присоединиться к социальному соглашению
Правительство ужесточает контроль в ювелирной отрасли
Как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели
Председатель правления АРБ рассказал, что сберегательные сертификаты нужны крупным клиентам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников