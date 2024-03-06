Затруднение в дыхании: сигналы серьезных проблем с сердцем и легкими

Симптомы затруднения в дыхании: какие опасности скрываются за ними

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Затруднение в дыхании может быть признаком различных серьезных состояний, таких как аневризма сердца или легких, поэтому рекомендуется обратиться к врачу, если оно возникает. Доктор отоларингологии Александр Пурясев отмечает, что это состояние требует немедленной госпитализации. Он поясняет, что затруднение в дыхании может быть вызвано бронхиальной астмой, пневмонией или физической нагрузкой на легкие. При этом последний случай может свидетельствовать о повышенном артериальном давлении.

Если затруднение в дыхании происходит на фоне аневризмы, стенка сосуда становится тоньше и может разорваться, что представляет угрозу для жизни. Это может произойти в любой момент, приводя к кровоизлиянию в мозг и смерти.

Поэтому даже при легком затруднении в дыхании необходимо проконсультироваться со специалистом. Если же это происходит в состоянии покоя, это является серьезным симптомом, требующим немедленного обращения в больницу.