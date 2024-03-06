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Звуковой массаж: современная практика для расслабления и оздоровления

Эксперт Яхмур перечислила людей, кому полезен звуковой массаж

0:55
Здоровье

В течение более 5000 лет человечество использовало звуки для лечения и расслабления.

Эксперт Яхмур перечислила людей, кому полезен звуковой массаж
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Современные практики звукового массажа, основанные на научных исследованиях, предлагают эффективный способ справиться со стрессом, улучшить физическое и психическое здоровье.

Основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace Вероника Яхмур отметила, что лечение звуками имеет научное обоснование, так как существует термин "виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике".

Звуковой массаж, включая использование поющих чаш, имеет доказанный терапевтический эффект, помогая людям справиться с болезнями, уменьшить стресс и повысить общее благополучие. Об этом сообщает RuNews24.

Эта практика доступна для всех, кто стремится к релаксации, оздоровлению и внутренней гармонии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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