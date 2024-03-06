Звуковой массаж: современная практика для расслабления и оздоровления

В течение более 5000 лет человечество использовало звуки для лечения и расслабления.
Современные практики звукового массажа, основанные на научных исследованиях, предлагают эффективный способ справиться со стрессом, улучшить физическое и психическое здоровье.
Основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace Вероника Яхмур отметила, что лечение звуками имеет научное обоснование, так как существует термин "виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике".
Звуковой массаж, включая использование поющих чаш, имеет доказанный терапевтический эффект, помогая людям справиться с болезнями, уменьшить стресс и повысить общее благополучие. Об этом сообщает RuNews24.
Эта практика доступна для всех, кто стремится к релаксации, оздоровлению и внутренней гармонии.
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