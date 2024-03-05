Диетолог Херман рассказал, что апельсины и шоколад могут провоцировать бессонницу

Диетолог Даниел Херман рассказал, что шоколад, апельсины и чеснок могут вызывать бессонницу. Апельсины, лук и чеснок могут вызывать вздутие живота, повышать кислотность организма, что негативно сказывается на качестве сна.
Шоколад повышает содержание кофеина и протеина, нарушает процессы засыпания, поскольку стимулирует работу мозга, ускоряет кровообращение. В целом. диетолог отметил, что список продуктов, способствующих бессоннице, у каждого человека может быть индивидуальным. Общими же остаются рекомендации избегать переедания на ночь, не пить крепкий чай и тем более кофе перед сном, избегать чрезмерного употребления овощей или напитков перед сном.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.