Секреты весеннего усталости: в чем причина плохого самочувствия

Доктор Мясников пояснил, что весеннее недомогание – результат лени и переедания

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников разъясняет, что повышенная чувствительность, усталость и другие недомогания в начале весны не связаны с магнитными бурями или сезонной перестройкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Он утверждает, что эти симптомы скорее проявления общей невротизации общества, а также результат переедания, малоподвижности и излишнего стресса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Врач предупреждает, что такие состояния могут привести к хронической усталости и различным болям в теле, и обращает внимание на важность поддержания адаптационного резерва организма.