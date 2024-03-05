Секреты весеннего усталости: в чем причина плохого самочувствия

Врач и телеведущий Александр Мясников разъясняет, что повышенная чувствительность, усталость и другие недомогания в начале весны не связаны с магнитными бурями или сезонной перестройкой.
Он утверждает, что эти симптомы скорее проявления общей невротизации общества, а также результат переедания, малоподвижности и излишнего стресса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Врач предупреждает, что такие состояния могут привести к хронической усталости и различным болям в теле, и обращает внимание на важность поддержания адаптационного резерва организма.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.