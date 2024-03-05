Доктор Мясников высмеял изучение эффективности вакцинации от коронавируса в разные руки: шаманизм!

Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень антител после вакцинации от коронавируса выше, если первую и вторую дозу прививки кололи в разные руки, установили в США. Об исследовании, опубликованном в NEJM Journal Watch, сообщил в телеграме врач Александр Мясников.

Фото: ВК Александра Мясникова

"Иногда клинические испытания своими целями и выводами ставят в тупик. Меня, по крайней мере", — признался он.

Исследование вполне качественное — на основе данных о почти 1000 пациентов показана статистически значимая разница: тех, кто получил первую дозу вакцины в левое плечо, а вторую — в правое (или наоборот), отличает более устойчивый иммунитет к COVID-19.

Теледоктор выразил недоумение, кому и зачем вообще пришло в голову изучать этот фактор. Судя по комментариям к публикации, многие его коллеги также настроены скептически.

"Ну и верить ли результатам? — резюмирует Мясников. — Если верить, то для меня это — шаманизм".