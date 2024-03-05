Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии началась дисциплинарная проверка офицеров, обсуждавших атаку на Крым
Уход за лицом в 20 лет: экспертные советы для красивой и здоровой кожи
Как лошади лечат сами себя
Депутат КПРФ: не северное сияние, а новый мировой порядок
Посадите на участке молюцеллу
Фигуристка Алина Загитова призналась, что сейчас развивается не только в спорте, но и в медиапространстве
Адвокат Павленко высказался о допустимости указывать национальность преступника в СМИ
Научные факты о черной и красной икре: мифы и правда
Как понять, что кто-то собирается угнать вашу машину
Доктор Мясников высмеял изучение эффективности вакцинации от коронавируса в разные руки: шаманизм!

Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки

0:57
Здоровье

Уровень антител после вакцинации от коронавируса выше, если первую и вторую дозу прививки кололи в разные руки, установили в США. Об исследовании, опубликованном в NEJM Journal Watch, сообщил в телеграме врач Александр Мясников.

Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки
Фото: ВК Александра Мясникова

"Иногда клинические испытания своими целями и выводами ставят в тупик. Меня, по крайней мере", — признался он.

Исследование вполне качественное — на основе данных о почти 1000 пациентов показана статистически значимая разница: тех, кто получил первую дозу вакцины в левое плечо, а вторую — в правое (или наоборот), отличает более устойчивый иммунитет к COVID-19.

Теледоктор выразил недоумение, кому и зачем вообще пришло в голову изучать этот фактор. Судя по комментариям к публикации, многие его коллеги также настроены скептически.

"Ну и верить ли результатам? — резюмирует Мясников. — Если верить, то для меня это — шаманизм".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки
Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность
Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро
Владимир Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции
Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"
В ВС Украины сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"
Владимир Путин назвал причину дефицита агрономов
Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова
Как отполировать панель приборов автомобиля: хитрость бывалых водителей
В Польше заявили об угрозе для Европы из-за одного вида санкций ЕС против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников