Мифы о здоровом питании: взгляд диетолога на ассортимент продуктов

Понятие "ассортимента здоровых продуктов" часто встречается в блогах, посвященных здоровому образу жизни. Тем не менее, специалисты в области диетологии считают ограничение своего рациона подобными строгими правилами малопрактичным. Такой вывод сделала диетолог и эндокринолог Юргита Вараева.
С точки зрения медицины, концепция "ассортимента здоровых продуктов" не имеет научных оснований. Скорее это связано с маркетинговыми стратегиями, используемыми для продвижения определенных товаров.
"Ученые не рекомендуют ограничивать себя ограничениями и типами продуктов, потому что они сохраняют максимальное разнообразие в своем рационе. При выборе продуктов стоит выбирать более здоровые альтернативы", — отметила Юргита Вараева.
Важно осознанно подходить к выбору продуктов и не придерживаться строгих правил. Она также подчеркнула, что многие продукты, которые считаются неполезными, могут быть включены в рацион в сбалансированном виде. Например, замена сахара на подсластитель при приготовлении выпечки.
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