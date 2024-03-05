Влияние громких звуков и другие факторы тиннитуса: высказывание кардиолога Ли

Специалист Ли о причинах шума в ушах: факторы тиннитуса

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американская кардиолог, Сабрина Ли, разъяснила, что тиннитус, или шум в ушах, может быть вызван различными факторами, включая изменения в головном мозге, воздействие громких звуков, болезнь Меньера, закупорку слуховых проходов и износ волосковых клеток внутреннего уха.

Фото: mosreg.ru

По мнению специалиста, главной причиной развития тиннитуса является воздействие громких звуков, особенно это относится к людям, которые часто находятся в среде с повышенным уровнем шума, таких как мероприятия с громкой музыкой. Кроме того, проблемы со слухом могут возникнуть у тех, кто старается защищать свой слух. Тиннитус может возникнуть в результате адаптивной пластичности мозга, где он пытается компенсировать потерю слуха, увеличивая нейронную активность, что может привести к появлению фантомных звуков.

Другой причиной тиннитуса может быть износ со временем рецепторов слуховой системы, таких как волосковые клетки внутреннего уха. Повреждение этих клеток может привести к необратимой потере слуха и возникновению фантомных звуков.

Ли также отметила, что проблемы со слухом могут быть связаны с закупоркой слуховых проходов серы или с болезнью Меньера — заболеванием внутреннего уха, характеризующимся увеличением объема эндолимфы.