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Уменьшаем калорийность: секреты здорового питания и выбора продуктов

Здоровое питание без переедания: советы по снижению калорийности

1:16
Здоровье

Практически в каждом случае проблемы с фигурой происходят из-за переедания, но это не всегда очевидно.

Здоровое питание без переедания: советы по снижению калорийности
Фото: Own work by Elina Mark is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Многие считают, что они не едят слишком много.

Однако, эксперты указывают на то, что при оценке общего количества потребляемых калорий может быть неожиданно высоким.

Поэтому важно найти способы избежать потребления "пустых" калорий и уменьшить калорийность рациона.

  • Уменьшите количество масла. Лучше использовать масло только для заправки салатов в его нерафинированном виде, так оно будет более полезным. Избегайте жарки и тушения в больших количествах масла. Также следует ограничить потребление сливочного масла.
  • Предпочтите овощи вместо традиционных гарниров. Попробуйте заменить привычные макароны, пюре и отварную картошку на овощи. Вы удивитесь, насколько это полезно и вкусно. Кроме того, не забывайте о крупах и бобовых, они также могут быть отличными гарнирами.
  • Избегайте соусов, подлив и заправок. Эти добавки содержат много калорий и следует избегать их употребления. Особенно опасна для фигуры подлива, так как в ее состав входит пшеничная мука. Поэтому всегда стоит избегать продуктов с высокой калорийностью.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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