Пюре в стаканчике: что входит в состав этого продукта быстрого приготовления, есть ли польза и чем оно может навредить

Что плохого в пюре быстрого приготовления

Картофельное пюре — это популярный гарнир, ценный за свой нежный вкус и текстуру, который находит множество поклонников. В то же время, существует и вариант быстрого приготовления этого блюда, доступного в стаканчиках, который также пользуется спросом.

Фото: "Пюре" by Racerkaras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако мало кто задумывается о вреде или пользе такого пюре. Диетолог Наталья Денисова привлекла внимание к этому вопросу. По её словам, в таком пюре отсутствуют полезные компоненты, хотя сам процесс его производства включает в себя сложную технологию обработки картофеля. Кроме того, в продукте присутствуют эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы. Поэтому употребление такого пюре следует ограничивать и рассматривать как исключение.

Важно помнить, что пюре быстрого приготовления содержит значительное количество соли, что может быть вредно для здоровья, особенно в больших количествах. Если добавить к нему колбасу или другие продукты, богатые солью, содержание соли в рационе увеличится еще больше.