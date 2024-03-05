Польза черной и красной икры: отделение фактов от мифов

Вопреки широко распространенному убеждению, нет научных доказательств того, что черная икра более полезна, чем красная. Однако, есть способы получить максимальную пользу от употребления обоих видов икры.
Пищевая ценность и полезные свойства черной и красной икры примерно одинаковы. Поэтому, выбирая между ними, можно ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.
Важно помнить, что употребление больших количеств икры не рекомендуется для людей с повышенным холестерином. Рекомендуемая норма составляет одну столовую ложку два-три раза в неделю. Также следует избегать употребления икры на бутерброде с сливочным маслом, так как молочные продукты могут затруднить усвоение содержащегося в икре железа.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.