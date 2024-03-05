Польза черной и красной икры: отделение фактов от мифов

Научные факты о черной и красной икре: мифы и правда

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки широко распространенному убеждению, нет научных доказательств того, что черная икра более полезна, чем красная. Однако, есть способы получить максимальную пользу от употребления обоих видов икры.

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Пищевая ценность и полезные свойства черной и красной икры примерно одинаковы. Поэтому, выбирая между ними, можно ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.

Важно помнить, что употребление больших количеств икры не рекомендуется для людей с повышенным холестерином. Рекомендуемая норма составляет одну столовую ложку два-три раза в неделю. Также следует избегать употребления икры на бутерброде с сливочным маслом, так как молочные продукты могут затруднить усвоение содержащегося в икре железа.