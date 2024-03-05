Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Алина Загитова призналась, что сейчас развивается не только в спорте, но и в медиапространстве
Адвокат Павленко высказался о допустимости указывать национальность преступника в СМИ
Как понять, что кто-то собирается угнать вашу машину
Сборная Cloud9 не попала в стадию Legends на PGL Major Copenhagen 2024
Bloomberg: доходы России от нефти и газа выросли на 80%
Оригинальный рецепт супа для тех, кто любит мойву
Новый тракторный завод открылся в Ростовской области
Таролог Шери рассказала, для кого март обернется резкими переменами в карьере
HR-специалист Лоикова рассказала про самые неудачные варианты одежды для собеседования
Польза черной и красной икры: отделение фактов от мифов

Научные факты о черной и красной икре: мифы и правда

0:46
Здоровье

Вопреки широко распространенному убеждению, нет научных доказательств того, что черная икра более полезна, чем красная. Однако, есть способы получить максимальную пользу от употребления обоих видов икры.

Научные факты о черной и красной икре: мифы и правда
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пищевая ценность и полезные свойства черной и красной икры примерно одинаковы. Поэтому, выбирая между ними, можно ориентироваться на свои вкусовые предпочтения.

Важно помнить, что употребление больших количеств икры не рекомендуется для людей с повышенным холестерином. Рекомендуемая норма составляет одну столовую ложку два-три раза в неделю. Также следует избегать употребления икры на бутерброде с сливочным маслом, так как молочные продукты могут затруднить усвоение содержащегося в икре железа.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
Доктор Мясников раскритиковал исследование вакцинации от COVID-19 в разные руки
Декан МГППУ: в России пора вводить налог на бездетность
Гибрид огурца "Маша F1" порадует вас урожаем очень быстро
Владимир Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции
Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"
В ВС Украины сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"
Владимир Путин назвал причину дефицита агрономов
Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова
Как отполировать панель приборов автомобиля: хитрость бывалых водителей
В Польше заявили об угрозе для Европы из-за одного вида санкций ЕС против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников