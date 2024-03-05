Иммунитет на высоте: 9 стратегий от Провоторовой

Как укрепить иммунитет: советы врача-эксперта Провоторовой

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-специалист по инфекционным заболеваниям и ведущий консультант по лабораторной медицине в Центре молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Маргарита Провоторова, подчеркнула 9 ключевых стратегий для укрепления иммунитета. В первую очередь, важно лечить хронические инфекционные очаги, такие как кариес. Во-вторых, эксперт отмечает, что не следует тратить средства на иммуномодуляторы и поливитамины, за исключением витамина D, который рекомендуется для профилактического приема.

Фото: https://webinfo.kz/wp-content/uploads/2019/06/webinfo.kz-27.06.2019-kz9N29KEGKhoHF73cNZbN53k1sZ3mY1H.jpg

Третье важное направление — поддержание здорового микробиома. Четвертый совет эксперта — следить за правильным и сбалансированным питанием. Для поддержания сильной иммунной системы рекомендуется увеличить потребление пробиотиков и учитывать пребиотики, улучшать качество сна, регулярно заниматься физической активностью и закаливанием, а также стараться избегать стрессовых ситуаций.