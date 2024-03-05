Иммунитет на высоте: 9 стратегий от Провоторовой

Врач-специалист по инфекционным заболеваниям и ведущий консультант по лабораторной медицине в Центре молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Маргарита Провоторова, подчеркнула 9 ключевых стратегий для укрепления иммунитета. В первую очередь, важно лечить хронические инфекционные очаги, такие как кариес. Во-вторых, эксперт отмечает, что не следует тратить средства на иммуномодуляторы и поливитамины, за исключением витамина D, который рекомендуется для профилактического приема.
Третье важное направление — поддержание здорового микробиома. Четвертый совет эксперта — следить за правильным и сбалансированным питанием. Для поддержания сильной иммунной системы рекомендуется увеличить потребление пробиотиков и учитывать пребиотики, улучшать качество сна, регулярно заниматься физической активностью и закаливанием, а также стараться избегать стрессовых ситуаций.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.