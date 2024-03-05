Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита Милявская зашифровала радостное послание в эмодзи
Отец Юлии Началовой рассказал, как Диана Гурцкая справляется со смертью мужа
Муцениеце, Колесников и Деревянко сыграют главные роли в новом фэнтези "Колотун"
Татьяну Буланову предупреждали о проблемах в браке с Радимовым
Западные геймеры хотят видеть больше сексуальных персонажей в играх
В Мурманске сотрудник банка спас клиента от оформления кредита в несколько сотен тысяч рублей
Завод Tesla в Германии лишился света из-за устроенного активистами поджога
Анастасия Волочкова не отмечает 8 Марта
Дмитрий Медведев обнародовал своё видение новых границ России
Иммунитет на высоте: 9 стратегий от Провоторовой

Как укрепить иммунитет: советы врача-эксперта Провоторовой

0:56
Здоровье

Врач-специалист по инфекционным заболеваниям и ведущий консультант по лабораторной медицине в Центре молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Маргарита Провоторова, подчеркнула 9 ключевых стратегий для укрепления иммунитета. В первую очередь, важно лечить хронические инфекционные очаги, такие как кариес. Во-вторых, эксперт отмечает, что не следует тратить средства на иммуномодуляторы и поливитамины, за исключением витамина D, который рекомендуется для профилактического приема.

Как укрепить иммунитет: советы врача-эксперта Провоторовой
Фото: https://webinfo.kz/wp-content/uploads/2019/06/webinfo.kz-27.06.2019-kz9N29KEGKhoHF73cNZbN53k1sZ3mY1H.jpg

Третье важное направление — поддержание здорового микробиома. Четвертый совет эксперта — следить за правильным и сбалансированным питанием. Для поддержания сильной иммунной системы рекомендуется увеличить потребление пробиотиков и учитывать пребиотики, улучшать качество сна, регулярно заниматься физической активностью и закаливанием, а также стараться избегать стрессовых ситуаций.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
ВС РФ провели тренировку начала массированного наступления на Одессу Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Последние материалы
В Мурманске сотрудник банка спас клиента от оформления кредита в несколько сотен тысяч рублей
Завод Tesla в Германии лишился света из-за устроенного активистами поджога
Анастасия Волочкова не отмечает 8 Марта
Дмитрий Медведев обнародовал своё видение новых границ России
В Foreign Affairs описали схему "смягчения" указа Зеленского о запрете переговоров с Россией
Мария Кожевникова показала квартиру, купленную для мамы
Посетителей Испании предупредили о штрафах за строительство песчаных замков и практику нудизма
Профессор ВШЭ Коган допустил, что повышение НДФЛ не коснётся обычных граждан
Как укрепить иммунитет: советы врача-эксперта Провоторовой
Фонд певицы Шинейд О'Коннор потребовал от Трампа прекратить использовать ее музыку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников