Забота о психическом благополучии: 9 продуктов, способных снизить тревожность

Как питание влияет на эмоциональное состояние: 9 продуктов против стресса и тревоги

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространение стресса и тревоги все возрастает, поэтому поддержание позитивного настроения и забота о физическом и эмоциональном состоянии становятся приоритетом. Оказывается, питание играет важную роль в нашем самочувствии. Вспомним несколько продуктов, которые благоприятно влияют на наше настроение и общее здоровье.

Фото: Вкусвилл

Омега-3 жирные кислоты : Найденные в рыбе, орехах и льняных семечках, омега-3 кислоты доказано улучшают настроение и снижают уровень тревожности. Они не только питают мозг, но и уменьшают воспаление, что важно для психического благополучия.

: Найденные в рыбе, орехах и льняных семечках, омега-3 кислоты доказано улучшают настроение и снижают уровень тревожности. Они не только питают мозг, но и уменьшают воспаление, что важно для психического благополучия. Белки : Это важный компонент рациона, помогающий уравновесить уровень сахара в крови, предотвращая резкие изменения настроения и обеспечивая стабильный уровень энергии.

: Это важный компонент рациона, помогающий уравновесить уровень сахара в крови, предотвращая резкие изменения настроения и обеспечивая стабильный уровень энергии. Ферментированные продукты : Они поддерживают здоровье кишечника, что связано с улучшением настроения и снижением симптомов депрессии и тревожности.

: Они поддерживают здоровье кишечника, что связано с улучшением настроения и снижением симптомов депрессии и тревожности. Фрукты и овощи : Богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогающими защитить клетки от стресса, они обеспечивают необходимое питание для поддержания энергии и хорошего настроения.

: Богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогающими защитить клетки от стресса, они обеспечивают необходимое питание для поддержания энергии и хорошего настроения. Темные листовые зеленые : Содержащие витамины группы В и магний, они играют ключевую роль в поддержании нервной системы и помогают справиться со стрессом.

: Содержащие витамины группы В и магний, они играют ключевую роль в поддержании нервной системы и помогают справиться со стрессом. Темный шоколад : Умеренное потребление способствует хорошему настроению благодаря содержанию феноламинов, стимулирующих выработку эндорфинов.

: Умеренное потребление способствует хорошему настроению благодаря содержанию феноламинов, стимулирующих выработку эндорфинов. Зеленый чай : Содержит L-теанин, улучшающий концентрацию, внимание и снижающий уровень стресса.

: Содержит L-теанин, улучшающий концентрацию, внимание и снижающий уровень стресса. Бобовые : Богатые белком и углеводами, они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают энергией.

: Богатые белком и углеводами, они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают энергией. Орехи и семена: Содержат витамины, минералы и полезные жиры, помогая улучшить настроение и уровень энергии.

Потребление этих продуктов помогает поддерживать здоровье и благополучие как физически, так и эмоционально.