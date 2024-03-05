Забота о психическом благополучии: 9 продуктов, способных снизить тревожность

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Как питание влияет на эмоциональное состояние: 9 продуктов против стресса и тревоги

2:00
Здоровье

Распространение стресса и тревоги все возрастает, поэтому поддержание позитивного настроения и забота о физическом и эмоциональном состоянии становятся приоритетом. Оказывается, питание играет важную роль в нашем самочувствии. Вспомним несколько продуктов, которые благоприятно влияют на наше настроение и общее здоровье.

Как питание влияет на эмоциональное состояние: 9 продуктов против стресса и тревоги
Фото: Вкусвилл
  • Омега-3 жирные кислоты: Найденные в рыбе, орехах и льняных семечках, омега-3 кислоты доказано улучшают настроение и снижают уровень тревожности. Они не только питают мозг, но и уменьшают воспаление, что важно для психического благополучия.
  • Белки: Это важный компонент рациона, помогающий уравновесить уровень сахара в крови, предотвращая резкие изменения настроения и обеспечивая стабильный уровень энергии.
  • Ферментированные продукты: Они поддерживают здоровье кишечника, что связано с улучшением настроения и снижением симптомов депрессии и тревожности.
  • Фрукты и овощи: Богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогающими защитить клетки от стресса, они обеспечивают необходимое питание для поддержания энергии и хорошего настроения.
  • Темные листовые зеленые: Содержащие витамины группы В и магний, они играют ключевую роль в поддержании нервной системы и помогают справиться со стрессом.
  • Темный шоколад: Умеренное потребление способствует хорошему настроению благодаря содержанию феноламинов, стимулирующих выработку эндорфинов.
  • Зеленый чай: Содержит L-теанин, улучшающий концентрацию, внимание и снижающий уровень стресса.
  • Бобовые: Богатые белком и углеводами, они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают энергией.
  • Орехи и семена: Содержат витамины, минералы и полезные жиры, помогая улучшить настроение и уровень энергии.

Потребление этих продуктов помогает поддерживать здоровье и благополучие как физически, так и эмоционально.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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