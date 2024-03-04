Почему не следует удалять жиры из рациона при похудении

Во время процесса снижения веса многие стремятся исключить из своего рациона лишний жир, включая его удаление при приготовлении мяса. Однако, согласно высказыванию терапевта Ирины Барановой, такой подход не является оптимальным.
По её словам, не следует отделять жиры от продуктов, а лучше сочетать их с белками, чтобы обеспечить более эффективное усвоение питательных веществ. Специалист также рекомендует добавлять растительное масло в салаты, не отказываясь от этой заправки даже в случае подачи салата в качестве гарнира к мясу.
Она подчеркивает важность выбора правильных источников жиров и правильного сочетания продуктов, чтобы избежать проблем с желчью, которые могут привести к негативным последствиям.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.