Почему не следует удалять жиры из рациона при похудении

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Оптимальный подход к жирам в питании во время снижения веса: рекомендации специалиста

0:45
Здоровье

Во время процесса снижения веса многие стремятся исключить из своего рациона лишний жир, включая его удаление при приготовлении мяса. Однако, согласно высказыванию терапевта Ирины Барановой, такой подход не является оптимальным.

Оптимальный подход к жирам в питании во время снижения веса: рекомендации специалиста
Фото: http://static.ernur.kz/

По её словам, не следует отделять жиры от продуктов, а лучше сочетать их с белками, чтобы обеспечить более эффективное усвоение питательных веществ. Специалист также рекомендует добавлять растительное масло в салаты, не отказываясь от этой заправки даже в случае подачи салата в качестве гарнира к мясу.

Она подчеркивает важность выбора правильных источников жиров и правильного сочетания продуктов, чтобы избежать проблем с желчью, которые могут привести к негативным последствиям.
 
 
 
 
 

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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