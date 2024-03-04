Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему бутерброды с маслом и сыром — не лучшая идея для завтрака

Гастроэнтеролог Вялов порекомендовал не завтракать бутербродами с маслом и сыром

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бутерброды с маслом и сыром — традиционная часть завтрака большинства россиян, однако, по словам гастроэнтеролога Сергея Вялова, лучше отказаться от удовольствия съедать такой бутерброд утром.

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По словам Вялова, сыр не относится к диетическим продуктам. Он гораздо более жирный, чем принято считать. В нём может содержаться 50% жиров животного происхождения. Они трудно усваиваются организмом, для их переработки требуется особое вещество — липаза. Чтобы выработать её, поджелудочная железа начинает работать в усиленном режиме и в результате быстро изнашивается.

Если хлеб, на котором лежит ломтик сыра, ещё и намазан маслом, в таком случае это вдвое больший стресс для поджелудочной железы.

Вялов добавил, что не нужно полностью отказываться от сыра и масла: в умеренных количествах эти продукты полезны для здоровья, поскольку в них содержится большое количество необходимых микроэлементов.