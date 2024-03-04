Психиатрические больницы смогут запрещать свидания и оповещать родственников с помощью смс

Минздрав даст психиатрическим больницам право произвольно запрещать свидания с пациентами

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минздрав намерен дать психиатрическим больницам право произвольно запрещать свидания с пациентами. Согласно проекту "Об утверждении общих требований к организации посещения пациента в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", опубликованному на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов, это будет делаться в интересах здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности других лиц на основании решения, принятого заведующим отделением или главным врачом по рекомендации лечащего врача.

Фото: ncbi.nlm.nih.gov by Martin Svozílek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кроме того, как следует из документа "Об утверждении Порядка оповещения законного представителя пациента о поступлении в медицинскую организацию в недобровольном порядке", Минздрав намерен ввести смс-сообщение в качестве основной формы оповещения близких о недобровольной госпитализации пациента.