Подкрепите свое утро: секрет вкусного и питательного кофе с молоком или сливками

Утренний кофейный напиток может стать еще более вкусным и питательным, если придать ему нежность с помощью добавления молока или сливок. Однако, если перегнуть палку с этими добавками, есть риск превратить энергичный кофе во что-то больше похожее на молочный коктейль.
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Для достижения идеального баланса всего лишь одна чайная ложка молока на каждые 150 миллилитров кофе будет вполне достаточно. Если же ваш выбор пал на сливки, то оптимальными будут порционные пакетики объемом 20 миллилитров.
Если у вас есть прозрачная кружка и случайно под рукой оказалась винная пробка, можно воспользоваться интересным лайфхаком, чтобы точно отмерить нужное количество молока. Расположите пробку рядом с кружкой на одном уровне и налейте молоко или сливки в кружку до уровня пробки.
Этого объема будет достаточно для создания освежающего напитка. Важно помнить, что пробку нужно положить, а не ставить.
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