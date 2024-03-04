Для всех возрастов: причины начать есть грецкие орехи ежедневно

Отличное состояние здоровья: доказательства пользы грецких орехов для вашего организма

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доказательства выгоды грецких орехов для здоровья уже излишни. Они благотворно влияют на функционирование мозга, сердца и пищеварительной системы.

Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

Эти орехи не имеют ограничений по возрасту и рекомендуются для ежедневного потребления как взрослыми, так и детьми.

Рассмотрим, сколько грецких орехов можно употреблять в день, чтобы не навредить своему здоровью.

Польза орехов:

Грецкие орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, которые снижают воспаления и благоприятно влияют на общее состояние здоровья.

Они также положительно влияют на уровень вредного холестерина, что способствует здоровью сердца и сосудов.

Омега-3 кислоты борются с окислительным стрессом и улучшают функционирование мозга.

Кроме того, они действуют как пребиотики, поддерживая здоровье кишечника.

Грецкие орехи также помогают нормализовать уровень сахара в крови, поддерживают нервную систему и снижают риск развития депрессии.

Можно ли употреблять орехи каждый день?

При отсутствии индивидуальной непереносимости или аллергии орехи не повредят здоровью.

Однако эксперты рекомендуют соблюдать дневную норму от 30 граммов до 45-60 граммов в сутки в зависимости от различных источников.