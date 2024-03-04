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Безопасное и эффективное УЗИ: ключ к диагностике органов и тканей

Важность УЗИ в медицинской практике: обзор методики и применения

2:04
Здоровье

Ультразвуковая исследовательская методика (УЗИ) является одним из наиболее распространенных и важных средств диагностики в современной медицине. С помощью ультразвуковых волн возможно изучение структуры многих органов и тканей, поскольку они обладают различной плотностью. Наталья Носенко, руководитель центра ультразвуковых и функциональных методов исследования, врач ультразвуковой диагностики ФНКЦ ФМБА России, подчеркивает важность УЗИ и рассказывает о его применении.

Важность УЗИ в медицинской практике: обзор методики и применения
Фото: https://sosud-ok.ru/

По словам специалиста, УЗИ является полностью безопасной процедурой, не связанной с получением дозы рентгеновского излучения, характерной для рентгенографии и компьютерной томографии. Процесс основан на передаче и приеме ультразвуковых волн ультразвуковым датчиком, после чего полученные данные обрабатываются компьютерными программами и отображаются на мониторе. Для обеспечения лучшей передачи волн используется гель между датчиком и кожей пациента, поскольку ультразвук практически не проходит через воздух.

Ультразвуковая диагностика позволяет оценить структуру и кровоток в органах, таких как печень, почки, сердце, суставы, сосуды, щитовидная железа и другие. Однако есть ограничения, такие как неспособность оценить костные структуры и трудности при исследовании органов, скрытых за костями скелета или металлическими протезами, а также структур, содержащих воздух, например, желудка, кишечника и легких.

Точность УЗИ может варьироваться от 60 до 100% в зависимости от типа патологии, однако это всё равно остается первой линией диагностики, помогая определить выбор терапии и необходимость дальнейших обследований.

Несмотря на безопасность медицинского ультразвука и его хорошо изученные биологические эффекты, существуют ограничения в проведении УЗИ глаз и плода. Врачи и производители оборудования строго следят за соблюдением этих правил. Однако в остальных случаях количество и частота УЗИ не ограничены.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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