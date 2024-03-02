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Врач рассказала, кому нежелательно делать утреннюю зарядку

Врач рассказала, что утренняя зарядка полезна не всем

1:00
Здоровье

Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, кому не стоит делать утреннюю зарядку и как её нужно делать тем, кому она может быть полезна.

Врач рассказала, что утренняя зарядка полезна не всем
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алексея Столярова

Не нужно делать зарядку утром тем, кто страдает гипертонией, аритмией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы на хронической основе. Резкое усиление физической активности может привести к нарушению ритма работы сердца и перепаду давления, что может спровоцировать сердечный приступ. Точно также не рекомендуется делать зарядку с хроническими заболеваниями суставов.

Напротив, людям со склонностью к излишнему весу, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, людям, работающим на малоподвижной работе, утренняя зарядка будет по словам врача весьма полезна. Однако прежде чем делать зарядку следует умыться, сделать дыхательные упражнения, то есть от момента пробуждения до начала зарядки должно пройти несколько минут. Не рекомендуется резко вставать и начинать физическую активность. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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