Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отрицательная калорийность продуктов: миф или лайфхак для худеющих
Новый патч для Genshin Impact выйдет в марте
Исследование подтвердило, что кошек больше всего любят в России
В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ
Самшит — популярный в декоративном озеленении
Игрок Lorenof сообщил о сорвавшемся трансфере в NAVI
Три автомобильных дефекта, которые можно проигнорировать при покупке машины
Регистрация ИП – несложный процесс
Как приготовить хлеб на сковороде
Похудение к весне: 3 шага к здоровому и эффективному результату

Секреты безопасного похудения к весеннему сезону: 3 ключевых правила

1:37
Здоровье

Всем, кто стремится сбросить лишний вес к весне, стоит осознать, что быстрого результат не будет. Это не только потому, что требуются утомительные тренировки и долгое голодание, но и потому, что быстрое похудение может навредить здоровью.

Секреты безопасного похудения к весеннему сезону: 3 ключевых правила
Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперты рекомендуют постепенно избавляться от лишних килограммов, чтобы избежать негативных последствий.

Для достижения желаемого результата даже без обращения к специалисту важно придерживаться трех основных принципов.

Первое действие — правильное питание. Не столько о том, что можно или нельзя есть, сколько о том, как организовать свой рацион, учитывая потребности организма. Это включает в себя достаточное количество белка (мясо птицы, кролик, нежирная рыба и морепродукты, яйца), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, злаки) и даже жиры, но предпочтение следует отдавать растительным жирам (авокадо, орехи, оливковое масло) или рыбе. Кроме того, важно употреблять достаточное количество воды.

Второе действие — режим дня. Полноценный ночной сон в течение 7-8 часов и установка постоянного времени для сна и пробуждения являются первым шагом. Также важно отказаться от вредных привычек и принимать пищу не позднее чем за 2-3 часа до сна.

Третье действие — физические упражнения. Регулярные тренировки, направленные на укрепление мышц и сжигание калорий, играют важную роль. Одним из самых простых и доступных видов упражнений является ходьба, которая позволяет сжечь 300-500 калорий за час.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Президент Украины Зеленский в панике: ВСУ не смогут защитить Харьков от российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.

Владимир Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят армию РФ
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Этот многолетник украсит неприметные уголки сада: интересная форма листьев и яркие цветы впечатляют
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Перед посадкой семян сделайте с ними это: простой метод проверки всхожести
Последние материалы
Исследование подтвердило, что кошек больше всего любят в России
В Работино 42-я дивизия уничтожает огневые точки, где засели боевики ВСУ
Самшит — популярный в декоративном озеленении
Секреты безопасного похудения к весеннему сезону: 3 ключевых правила
Игрок Lorenof сообщил о сорвавшемся трансфере в NAVI
Три автомобильных дефекта, которые можно проигнорировать при покупке машины
Регистрация ИП – несложный процесс
Как приготовить хлеб на сковороде
Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
Израильские археологи обнаружили фрагменты керамической черепицы в Городе Давида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников