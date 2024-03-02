Всем, кто стремится сбросить лишний вес к весне, стоит осознать, что быстрого результат не будет. Это не только потому, что требуются утомительные тренировки и долгое голодание, но и потому, что быстрое похудение может навредить здоровью.
Эксперты рекомендуют постепенно избавляться от лишних килограммов, чтобы избежать негативных последствий.
Для достижения желаемого результата даже без обращения к специалисту важно придерживаться трех основных принципов.
Первое действие — правильное питание. Не столько о том, что можно или нельзя есть, сколько о том, как организовать свой рацион, учитывая потребности организма. Это включает в себя достаточное количество белка (мясо птицы, кролик, нежирная рыба и морепродукты, яйца), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, злаки) и даже жиры, но предпочтение следует отдавать растительным жирам (авокадо, орехи, оливковое масло) или рыбе. Кроме того, важно употреблять достаточное количество воды.
Второе действие — режим дня. Полноценный ночной сон в течение 7-8 часов и установка постоянного времени для сна и пробуждения являются первым шагом. Также важно отказаться от вредных привычек и принимать пищу не позднее чем за 2-3 часа до сна.
Третье действие — физические упражнения. Регулярные тренировки, направленные на укрепление мышц и сжигание калорий, играют важную роль. Одним из самых простых и доступных видов упражнений является ходьба, которая позволяет сжечь 300-500 калорий за час.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.