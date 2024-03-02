Здоровые масла: рекомендации по их использованию и применению

Не все масла равнозначно благоприятны для здоровья.
Сегодня мы предлагаем вам разобраться в том, какие масла более полезны, какие из них пригодны для жарки, а какие лучше употреблять в сыром виде.
Когда речь заходит о благоприятном воздействии масла на здоровье волос и ногтей, на первый план выходят масла холодного отжима, то есть нерафинированные и недезодорированные масла, известные как Extra Virgin.
Эти масла содержат наибольшее количество полезных компонентов, таких как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, витамины (A, E, K, D), каротиноиды, воск и другие соединения. Использование таких масел для жарки может привести к образованию канцерогенов и дыму, что, очевидно, негативно сказывается на здоровье.
Масла с высокой температурой кипения (200 °C и выше) являются оптимальным выбором для жарки. Такие масла не дымятся и не образуют канцерогенов при нагревании, поэтому можно не беспокоиться о их воздействии на здоровье.
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