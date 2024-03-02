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Забудьте о вреде: какао как диетический напиток для поддержания формы

Разбиваем мифы: какао действительно полезно для фигуры и здоровья

Здоровье

Многие относят какао к напиткам, популярным среди детей, и считают, что его потребление может быть вредным для фигуры. Однако эти утверждения можно оспорить.

Разбиваем мифы: какао действительно полезно для фигуры и здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какао действительно является полезным для детей благодаря своему богатому составу. Более того, этот напиток можно превратить в диетический, если приготовить его правильно.

Почему стоит употреблять по чашке какао ежедневно:

  • Железо: Многим неизвестно, что какао содержит значительное количество железа, которое хорошо усваивается организмом. Регулярное употребление этого напитка может помочь предотвратить дефицит железа. Эксперты считают, что это может снизить потребление вредных продуктов, которые обычно считаются источниками железа.
  • Нервная система: Какао помогает справиться с негативными эмоциями не хуже, чем ромашковый чай. Его можно употреблять даже вечером, так как он не оказывает тонизирующего эффекта. Если вы стремитесь справиться со стрессом в экологически чистом формате, то какао станет отличным выбором.
  • Фигура: Употребление какао без добавления сахара, коровьего молока и других ингредиентов поможет быстрее сбросить вес. Этот напиток в целом способствует снижению чувства голода.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
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