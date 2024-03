Забудьте о вреде: какао как диетический напиток для поддержания формы

Многие относят какао к напиткам, популярным среди детей, и считают, что его потребление может быть вредным для фигуры. Однако эти утверждения можно оспорить.

