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Здоровое - это вкусно: четыре способа сделать свой рацион полезным и вкусным

От привычного к полезному: четыре совета по введению здоровой пищи в ваш рацион

2:04
Здоровье

Многие из нас ошибочно считают, что здоровое питание — это скучно и безвкусно, однако это представление далеко от истины.

От привычного к полезному: четыре совета по введению здоровой пищи в ваш рацион
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

На самом деле, полюбить полезную пищу намного проще, чем кажется. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

  • Измените часть своего рациона на здоровые продукты. Постепенно заменяйте привычные блюда на более здоровые варианты. Не обязательно сразу же отказываться от всего знакомого и вкусного. Начните с того, что добавите новые продукты к половине вашей тарелки.

Например, можно приготовить макароны с добавлением овощей. Таким образом, вы не только уменьшите потребление макарон, но и обогатите ваш обед клетчаткой и другими полезными компонентами из овощей. Попробуйте заменить кетчуп на другие соусы, такие как песто или гуакомоле, для приготовления макарон. Это придаст блюду новый вкус и позволит наслаждаться здоровой едой.

  • Экспериментируйте с различными методами приготовления пищи. Часто мы прибегаем к привычным методам приготовления продуктов, игнорируя множество других возможностей. Например, капусту или брокколи можно не только варить или тушить, но и жарить. Почему бы не добавить к ним лук и яйцо? Также стоит рассмотреть возможность приобретения соковыжималки — это поможет вам по-новому взглянуть на некоторые овощи и фрукты. Использование гриля также может придать вашим блюдам уникальный вкус и внешний вид.
  • Выбирайте полезные продукты из тех, которые вам нравятся. Если вы не любите морковь, не заставляйте себя ее есть. Попробуйте огурцы, цукини или горох. Принуждение себя к еде, которую вы не любите, только приведет к неудаче, страданиям и чувству вины. Питание должно приносить удовольствие.
  • Сделайте прием пищи максимально приятным. Приобретите красивую посуду, оформите тарелку салатом под мясо, подайте воду в элегантном стакане. Вы также можете устроить ужин с друзьями и порадовать их полезными угощениями.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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