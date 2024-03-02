Как спасти свою собаку, если на нее внезапно напали: советы опытных владельцев

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Владельцам собак рассказали, как обезопасить своего питомца, если на него напали

1:30
Здоровье

На интернет-форумах происходят ожесточенные дискуссии между людьми, одни из которых считают, что у них есть право выгуливать своих собак где угодно и как угодно, а другие чувствуют себя обиженными таким поведением собачников и их питомцев.

Владельцам собак рассказали, как обезопасить своего питомца, если на него напали
Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обычно сторонники второй группы пытаются выразить сочувствие и предложить различные способы разрешения конфликта, но, по-видимому, идеального решения проблемы с "агрессорами" не существует.

Среди предложенных советов встречаются обращения в полицию, использование различных средств защиты, таких как травматическое оружие, электрошокеры, газовые или перцовые баллончики, а также даже лак для волос. Неудивительно, что в таких ситуациях владельцы собак могут пострадать, поскольку им часто приходится вмешиваться, чтобы остановить драку и защитить своего питомца.

Например, что делать, если на маленькую собачку нападает крупный или чересчур агрессивный пес, а также как объяснить другим людям, что не всегда стоит подходить со своей собакой к чужой, если та не настроена на общение. Некоторые владельцы считают, что достаточно сказать "она не укусит", чтобы их собака была принята моей с хорошей стороны.

В общем, когда к мирно прогуливающемуся песику подходит что-то в 4 раза крупнее него, остается лишь либо закрыть своего питомца, кричать "фу" в надежде остановить нападение, либо поднять свою собаку на руки. Но даже все эти меры не гарантируют, что "агрессор" изменит свое поведение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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