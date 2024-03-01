Вред или польза? Диетолог Оксана Михалева заявила, что шоколад может быть полезен для организма

Шоколад может оказаться полезным для организма благодаря содержанию антиоксидантов, необходимых для борьбы с хроническим воспалением и предотвращения онкологических заболеваний.
Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог клиники "СМ-Клиника" Оксана Михалева в интервью РИАМО.
Помимо этого, шоколад также богат магнием и калием, которые благоприятно влияют на сердце, сосуды, а также мышцы и кости организма.
Однако следует помнить, что потребление данного продукта в неограниченных количествах может нанести вред здоровью.
Врач заявила, что главный вред шоколада заключается в его высокой калорийности.
"В нем содержится около 500 ккал на 100 г. <…> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 г в день", — пояснила Михалева.
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