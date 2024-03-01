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Специалист банного дела Сергей Беляев напомнил о способах избежать инфекции в парилке общественной бани

Банщик Беляев рассказал, почему в баню лучше не брать шампунь

2:00
Здоровье

Мастер пара и телеведущий Сергей Беляев рассказал Pravda. Ru, как правильно собраться в баню и почему важно не забыть взять с собой тапки.

Банщик Беляев рассказал, почему в баню лучше не брать шампунь
Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Список главных вещей, которые пригодятся при визите в общественную баню, невелик, говорит банщик.

"Полезно взять с собой термос с хорошим травяным горячим чаем. Не черный чай, не зеленый, а травяной. Нужно попить чайку перед тем, как в парную зайти. Обязательно надо взять с собой сланцы, то есть тапочки нескользящие. Обязательно взять с собой хороший веник, лучше два — дубовый и березовый, чтобы делать веничный массаж. Шапочку на всякий случай. И мыльные принадлежности для скраба и пилинга. И очень хорошо взять с собой так называемую рукавичку — "кесе", — перечисляет необходимые банные принадлежности специалист.

Инфекции любят выбирать местом своего нахождения общественные бани, подтверждает эксперт. Там тепло и влажно. Но защититься от неприятных бактерий любителям попариться совсем несложно.

"Во-первых, это сланцы, тапочки. Грибковые бациллы, как правило, находятся на полу. Если вы моетесь на каком-то стеллаже, на пологе в мыльном отделении, перед тем, как туда садиться, нужно обязательно обдать его горячей водой. В тазик наливаете горячую водичку, обливаете эту полочку горячей водичкой и потом уже садитесь и начинаете свои мыльные процедуры", — даёт совет эксперт.

Мастер банного дела посоветовал читателям Pravda. Ru не использовать при посещении бани шампуни, а отдать предпочтение натуральным помывочным средствам.

"Дегтярное мыло — 100%-й натуральный продукт, в котором содержится, в том числе бетулин. Бетулин — это вещество, которое продлевает жизнь. Кто в бане парится, тот не старится. Если правильно провести программу парения для себя, то этот день будет у вас на паузе вашего старения, как говорят геронтологи", — поделился секретом долголетия Сергей Беляев.

КАКОЙ ЧАЙ ПОЛЕЗЕН В БАНЕ
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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