Диетолог Кузина рассказала, какие продукты следует держать под рукой, чтобы не сорваться во время похудения

Нутрициолог Катерина Кузина: Выдержать диету без срывов помогут овощи, яйца, гречка и курица

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избежать срывов во время диеты, добавьте в свой рацион свежие овощи и фрукты, а также яйца, гречку и курицу. Старайтесь, чтобы овощи всегда были под рукой уже нарезанными для спонтанного перекуса, советует нутрициолог Катерина Кузина.

Фото: world-woman.su

Помните, что ежедневная потребность составляет 400 гр свежих фруктов и овощей. При этом огурцы, сельдерей, морковь и яблоки хранятся дольше чем равноценные по витаминному составу малина и клубника.

Яйца — богатый источник белка, поэтому включите их в свою недельную диету. Они являются идеальным дополнением к овощным салатам, либо к тосту из цельнозернового хлеба с капустой. Нежирный йогурт без добавок станет отличным перекусом и подходит как заправка для салатов.

Гречка, насыщенная белками и витаминами, возглавляет список круп для диеты. Желательно включить в рацион перловку, полбу или киноа, поскольку регулярное их употребление снижает вероятность сердечно-сосудистых и диабетических заболеваний. Но не рекомендуется добавлять к этому списку белый рис и манку.

Курицу в отварном виде измельчите на кубики для супов и салатов. А зерновые крекеры подойдут для сэндвичей из белого мяса и быстрого перекуса. Также можно утолить приступ голода горсткой орехов, но не забывайте, что они очень калорийны.