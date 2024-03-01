Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как оформить страховку для поездки за границу?
Что нужно сделать с крыжовником по окончании плодоношения
Легкий пилинг каждый день, бадяга-гель и другие проверенные способы избавиться от пигментации и следов постакне
Компания Electronic Arts сократит штат сотрудников
Экс-полузащитник "Спартака" Билялетдинов призвал бороться за Промеса
В Таллине неизвестный живодёр прибивает животных гвоздями к деревьям и скамейкам
В Тюмени создают дом-музей, посвященный русским породам лошадей
Плюсы и минусы статуса самозанятого
Топ-6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению
Секреты успешного похудения: несколько хитростей для поддержания вдохновения

Диетологи рассказали, как сохранить мотивацию для похудения

1:01
Здоровье

Если следовать рекомендациям специалистов, процесс снижения веса может занять значительное время, и не каждый выдержит этот путь до конца. В конечном итоге многие могут отказаться от своей цели, не достигнув ожидаемых результатов. Но существуют хитрости, которые могут помочь сохранить мотивацию.

Диетологи рассказали, как сохранить мотивацию для похудения
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Во-первых, представьте себе идеальное тело. Несмотря на то, что внутренняя красота имеет большое значение, многие мечтают о прекрасной физической форме. Это вполне достижимая цель, которую можно осуществить, следуя за своими мечтами и преодолевая препятствия, уверяют эксперты.

Затем обратите внимание на ваше самочувствие. Избавление от лишнего веса положительно влияет на ваше физическое и психическое здоровье, делая вас более здоровым и счастливым.

Не забывайте также о красоте. Часто лишний вес изменяет черты лица, и поэтому просмотр старых фотографий может быть стимулом сохранить мотивацию для достижения желаемого результата.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
В Чебоксарах онкологи удалили у пациентки огромную опухоль с зубами и волосами
Как избежать растрескивания кочанов капусты
Как избежать проблем с загранпаспортом: лучшие стратегии для туристов
Эндокринолог Вараева рассказал, как отличить эмоциональный голод от обычного
Зачем вам бандажное обертывание и как его сделать дома
Трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown появился в сети
Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"
На какой скорости расход топлива в машине минимален
Масштабная презентация в пресс-центре проекта "Формула успеха"
Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников