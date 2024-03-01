Секреты успешного похудения: несколько хитростей для поддержания вдохновения

Диетологи рассказали, как сохранить мотивацию для похудения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если следовать рекомендациям специалистов, процесс снижения веса может занять значительное время, и не каждый выдержит этот путь до конца. В конечном итоге многие могут отказаться от своей цели, не достигнув ожидаемых результатов. Но существуют хитрости, которые могут помочь сохранить мотивацию.

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Во-первых, представьте себе идеальное тело. Несмотря на то, что внутренняя красота имеет большое значение, многие мечтают о прекрасной физической форме. Это вполне достижимая цель, которую можно осуществить, следуя за своими мечтами и преодолевая препятствия, уверяют эксперты.

Затем обратите внимание на ваше самочувствие. Избавление от лишнего веса положительно влияет на ваше физическое и психическое здоровье, делая вас более здоровым и счастливым.

Не забывайте также о красоте. Часто лишний вес изменяет черты лица, и поэтому просмотр старых фотографий может быть стимулом сохранить мотивацию для достижения желаемого результата.