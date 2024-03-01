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Как преодолеть оправдания и похудеть: важные шаги к здоровому телу

Психологи ответили, почему люди ищут себе оправдания при похудении

1:35
Здоровье

Из большого числа людей, желающих сбросить вес, лишь немногим это удается достичь.

Психологи ответили, почему люди ищут себе оправдания при похудении
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Люди, которым не удается потерять вес, начинают искать оправдания как для себя, так и для окружающих.

Эти люди начинают оправдываться болезнями, хотя все эти проблемы поддаются исправлению при правильном лечении, отмечают эксперты.

Так почему же люди прибегают к оправданиям вместо того, чтобы похудеть? Некоторые из них не желают казаться слабыми в глазах окружающих.

Не стоит отрицать, что процесс снижения веса требует сильной воли. Если человек не может себя контролировать перед едой или не может заставить себя заниматься физическими упражнениями, то ему недостает этого качества.

Признание этого факта может быть для них болезненным с точки зрения самооценки. Скрытые выгоды могут быть налицо.

Раскрыть конкретные скрытые мотивы может помочь только хороший психолог. Для некоторых людей истинная причина избыточного веса кроется в страхе перед отношениями: для них непривлекательная фигура служит своего рода "защитой" от внимания противоположного пола.

Для других избыточный вес — это способ получить внимание от друзей и семьи.

Им просто не хочется сталкиваться с трудностями. Если можно оправдать свое состояние болезнью, то можно прекратить обсуждение своего веса. Таким образом, не нужно будет беспокоиться о том, какие сложности придется преодолеть для нормализации своего тела.

Однако важно помнить, что такое отношение к собственному здоровью может серьезно подорвать его состояние.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Литвинов Александр
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