Рак не дремлет: какое средство признано самым эффективным в борьбе с онкологией

Онкологи назвали профилактику главным средством для борьбы с раком

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологи из Ростова представили наиболее распространенные типы рака среди россиян. Врачи также обсудили первые признаки ракового процесса, подчеркнув, что эффективная борьба с онкологией начинается с соблюдения профилактических мер.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Специалисты отметили, что рак кожи часто диагностируется у пациентов, являясь лидером среди других видов онкологии в России. Это заболевание обычно развивается под воздействием ультрафиолетового излучения, химических и радиационных веществ, а также перегрева.

Среди факторов риска также наследственная предрасположенность и хронические воспалительные заболевания кожи. Первые признаки рака кожи, по словам медиков, включают появление безболезненных новообразований и розовых шелушащихся пятен. Любые изменения в цвете и форме образования требуют немедленного обращения к врачу. Еще одним тревожным сигналом является появление сосудистой сетки на лице.

Рак легких также входит в число наиболее распространенных видов онкологии. Это тяжелое заболевание чаще всего выявляется у курильщиков. Основной метод профилактики заключается в отказе от вредной привычки. Симптомы включают сильный кашель, иногда с кровью, одышку, боль в груди и изменение голоса.

Рак молочной железы также распространен среди российских женщин, поэтому рекомендуется проводить ежемесячное самообследование груди и ежегодно посещать специалиста. При появлении опухоли, изменения цвета кожи или формы и размера груди, а также других указанных симптомов, необходимо немедленно обратиться к гинекологу или онкологу.

Согласно данным онкологии НМИЦ, рак простаты диагностируется у каждого седьмого мужчины. Это заболевание чаще всего развивается у лиц старше 50 лет, однако случаи заболевания встречаются и у молодых людей. Симптомы включают частые мочеиспускания, слабую и прерывистую струю мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, недержание, наличие крови в семенной жидкости и/или моче, боль в тазовой области, отек нижних конечностей и потерю массы тела.