Уникальные советы специалиста: избавление от сухого кашля без последствий

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Отоларинголог Зайцев заявил, что сухой кашель является серьезной проблемой

1:36
Здоровье

Если кажется, что болезнь отступает, это не всегда так. Даже если вы чувствуете себя лучше, не стоит преждевременно прекращать прием лекарств.

Отоларинголог Зайцев заявил, что сухой кашель является серьезной проблемой
Фото: openverse.org by bjornmeansbear is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно следовать всем рекомендациям врача. Оториноларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему сухой кашель является серьезной проблемой. Влажный кашель легче переносится и легче поддается лечению, поскольку помогает избавиться от мокроты, облегчая дыхание.

Хотя на начальном этапе болезни вы можете испытывать сухой кашель, он должен превратиться во влажный. Если это не происходит, это может означать, что инфекция затронула легкие.

Легкие имеют большую поверхность, поэтому их лечение затруднено. Недолеченный сухой кашель может привести к серьезным последствиям.

Болезнь может стать хронической, что приведет к проблемам даже при небольшом переохлаждении, снижении иммунитета или в сухом воздухе. Кашель также может вызвать воспаление и продолжаться долго, что приведет к потере влаги и повышению давления в легких, что может привести к кровотечению.

Кашель может привести к образованию язв и даже закрытию дыхательных путей, вызывая ощущение удушья. Это может привести к развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), когда человек может задыхаться, несмотря на видимое здоровье.

Сухой кашель также может вызвать ларингит и фарингит из-за постоянного раздражения глотки.

Лечение включает не только подбор медикаментов, но также и диету, исключая острую, пряную и соленую пищу, а также кофе, алкоголь и цитрусовые.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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