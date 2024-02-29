Берегите свое здоровье: пять альтернативных способов борьбы с изжогой без соды

Гастроэнтеролог Левина заявила, что лечение изжоги содой усугубляет ее и повышает риск рака

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование соды для облегчения изжоги может привести к воспалению слизистой оболочки пищевода и образованию рубцовых изменений, которые впоследствии могут стать фактором риска для развития рака гортани, пищевода и других органов, предупредила заведующая отделением гастроэнтерологии Боткинской больницы и к. м.н. Оксана Левина.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Согласно словам специалиста, изжога представляет собой рефлюксную болезнь, при которой происходит обратный выброс содержимого двенадцатиперстной кишки или желудка в пищевод. Слизистая оболочка пищевода покрыта плоским эпителием, который не предназначен для контакта с щелочной средой двенадцатиперстной кишки и кислотностью желудка. Это приводит к раздражению и рефлюксу, известному как изжога.

При этом рефлюкс может достигать ротовой полости, вызывая хронический кашель. Кроме того, неправильное функционирование или отсутствие клапана между пищеводом и желудком часто приводит к нежелательному обратному току желудочного содержимого.

Отвечая на вопросы о самолечении, отмечается, что некоторые люди пытаются справиться с изжогой, принимая соду.

"Такой подход неправильный. Рефлюкс может быть кислым или щелочным. При кислом рефлюксе сода временно облегчает изжогу, защелачивая среду. Однако в случае щелочного рефлюкса этот метод не принесет желаемого эффекта. Это связано с тем, что в желудке находятся хеморецепторы, чувствительные к уровню pH. Повышение pH приводит к увеличению выработки кислоты, что только усиливает изжогу", — подытожила Левина.