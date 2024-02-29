Эндокринолог предупреждает: несколько питательных врагов для пожилых

Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог и диетолог из "СМ-Клиники" доктор медицинских наук Оксана Михалёва указала на продукты, которые могут быть вредны для пожилых людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Избыток белого хлеба, булочек и выпечки содержит высокую калорийность и простые углеводы. Если эти продукты не ограничивать в рационе пожилых людей, это может привести к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа", — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что употребление соленых продуктов способствует повышению артериального давления и негативно влияет на работу почек.

По мнению специалиста, красное мясо из-за высокого содержания холестерина следует употреблять не более одного раза в месяц.

Также рекомендуется исключить из рациона молочные продукты с высоким содержанием жира.

"Особенно это касается сыра. В умеренном количестве — от 20 до 30 г в день — сыр является полезным источником кальция для пожилых. Однако избыток сыра, за счет высокого содержания соли и холестерина, может повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и ухудшить функцию почек", — подытожила Михалёва.