Чистить зубы два раза в день недостаточно: Стоматолог рассказал, зачем нужно очищать язык

Врач-стоматолог Давидян рассказал, зачем нужно очищать язык

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматологи все чаще напоминают, что для поддержания здоровья рта необходимо уделять внимание не только зубам, но и поверхности языка.

Фото: https://www.implantologiapalladino.it/

Врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог и профессор Арам Давидян поделился своими знаниями о важности очищения языка в беседе с aif. ru.

Врач рассказал, что на поверхности языка находится множество микроскопических ворсинок и складочек, которые становятся местом скопления остатков пищи и микроорганизмов. Именно здесь активно размножаются разнообразные бактерии, что может привести к неприятному запаху изо рта, известному как галитоз.

Хотя язык обладает механизмом самоочищения, он не всегда справляется со своей функцией из-за наличия бактерий и налета. По мнению специалиста, для эффективной гигиены полости рта необходимы специальные скребки для языка.