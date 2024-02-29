Чистить зубы два раза в день недостаточно: Стоматолог рассказал, зачем нужно очищать язык

Стоматологи все чаще напоминают, что для поддержания здоровья рта необходимо уделять внимание не только зубам, но и поверхности языка.
Фото: https://www.implantologiapalladino.it/
Врач-стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог и профессор Арам Давидян поделился своими знаниями о важности очищения языка в беседе с aif. ru.
Врач рассказал, что на поверхности языка находится множество микроскопических ворсинок и складочек, которые становятся местом скопления остатков пищи и микроорганизмов. Именно здесь активно размножаются разнообразные бактерии, что может привести к неприятному запаху изо рта, известному как галитоз.
Хотя язык обладает механизмом самоочищения, он не всегда справляется со своей функцией из-за наличия бактерий и налета. По мнению специалиста, для эффективной гигиены полости рта необходимы специальные скребки для языка.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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