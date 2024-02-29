Заболеть диабетом можно, если даже родить крупного младенца. Предостережения от эндокринолога

Эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вероятность развития диабета увеличивается у людей, входящих в группу риска, и подвергающихся воздействию определенных внешних факторов, сообщила врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева в интервью с "Радио 1".

Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

"Существует ряд факторов риска, способствующих развитию сахарного диабета, таких как пожилой возраст, гипертония, избыточный вес, ожирение и нарушение обмена холестерина. Также к ним можно отнести историю рождения крупного плода. Группы риска весьма обширны", — отметила эндокринолог.

По мнению Силаевой, дополнительные внешние факторы, такие как стресс, гипертония и ранее перенесённый коронавирус, могут спровоцировать развитие диабета.

"Симптомы неспецифичны. У разных людей это может проявляться по-разному: у одних слабость, у других — кожный зуд. Это первые признаки, сигнализирующие о возможных проблемах в организме. Узнать о наличии сахарного диабета кто-то может впервые, подготавливаясь к операции. Однако важно понимать, что слабость и сухость во рту могут быть признаками не только сахарного диабета", — подчеркнула эксперт.

Анастасия Силаева также добавила, что в Ногинской больнице организована школа сахарного диабета, где она сама проводит занятия. Пациенты обучаются правильному питанию, подсчёту хлебных единиц, технике инъекций и коррекции доз инсулина, а также самоконтролю и анализу уровня глюкозы в крови. Эта инициатива входит в рамки региональной программы "Здравоохранение Подмосковья".