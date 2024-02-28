Названы основные причины венозного тромбоза и атеросклероза сосудов

Эксперт в области функциональной диагностики, Гульшат Латыпова, поделилась с порталом NEWS. ru информацией о рисках развития атеросклероза и венозного тромбоза.
По словам специалиста, злоупотребление курением значительно увеличивает вероятность возникновения данных заболеваний. Кроме того, существуют и другие факторы, способствующие прогрессированию атеросклероза, такие как гипертония, диабет, повышенный холестерин, ожирение и наличие хронических заболеваний.
Особый риск тромбоза возникает у лиц, употребляющих никотин, страдающих избыточным весом, находящихся в периоде беременности, больных онкологическими заболеваниями, принимающих гормональные препараты.
Тромбоз представляет собой образование плотных сгустков крови в просвете сосуда, что замедляет или полностью прекращает нормальный кровоток в системе кровообращения. По своей природе образование тромба является естественной защитной реакцией организма, направленной на остановку кровотечения и предотвращение излишней потери крови в местах повреждений сосудистой стенки.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.