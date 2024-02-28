Опытные хирурги были поражены, увидев пациентку, у которой вырос "хвост"

В Москве хирурги провели сложнейшую операцию по удалению "хвоста" у пациентки

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Ульяновска Людмила Алексеевна стала наблюдать изменения в своём организме. Сначала она не придала им значения, но с каждым днём они её ужасали всё сильнее. У женщины постепенно стала увеличиваться одна из ягодиц. Местные врачи признались, что не в силах помочь пациентке, и посоветовали ей поехать в Москву и обратиться к врачам Первой Градской.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government,

Когда Людмила Алексеевна последовала этой рекомендации и показалась московским врачам, даже они были удивлены. По словам медиков, это была редчайшая патология. У женщины было выявлено многокамерное кистозное образование, исходящее из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Образовавшееся грыжевое выпячивание врачи про себя условно назвали "хвостом".

Перитонеальная киста так плотно прилегала к стенке прямой кишки, что удаление "хвоста" оказалось недостаточным, тем более врачи обнаружили ещё и миому матки внушительных размеров. Людмиле Алексеевне пришлось пережить несколько операций. Ей удалили часть прямой кишки.

Сейчас выздоровевшая пациентка уже дома. Она очень рада, что попала именно в Первую Градскую и благодарна врачам за профессионализм, который не подвёл их даже в таком сложном случае, с которым они столкнулись впервые.