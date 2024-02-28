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Опытные хирурги были поражены, увидев пациентку, у которой вырос "хвост"

В Москве хирурги провели сложнейшую операцию по удалению "хвоста" у пациентки

1:20
Здоровье

Жительница Ульяновска Людмила Алексеевна стала наблюдать изменения в своём организме. Сначала она не придала им значения, но с каждым днём они её ужасали всё сильнее. У женщины постепенно стала увеличиваться одна из ягодиц. Местные врачи признались, что не в силах помочь пациентке, и посоветовали ей поехать в Москву и обратиться к врачам Первой Градской.

В Москве хирурги провели сложнейшую операцию по удалению "хвоста" у пациентки
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government,

Когда Людмила Алексеевна последовала этой рекомендации и показалась московским врачам, даже они были удивлены. По словам медиков, это была редчайшая патология. У женщины было выявлено многокамерное кистозное образование, исходящее из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Образовавшееся грыжевое выпячивание врачи про себя условно назвали "хвостом".

Перитонеальная киста так плотно прилегала к стенке прямой кишки, что удаление "хвоста" оказалось недостаточным, тем более врачи обнаружили ещё и миому матки внушительных размеров. Людмиле Алексеевне пришлось пережить несколько операций. Ей удалили часть прямой кишки.

Сейчас выздоровевшая пациентка уже дома. Она очень рада, что попала именно в Первую Градскую и благодарна врачам за профессионализм, который не подвёл их даже в таком сложном случае, с которым они столкнулись впервые.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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