Стресс, усталость, кофеин: как связаны и как влияют на дергающийся глаз

Дискомфорт, вызванный дергающимся глазом, может быть неприятным.
Этот симптом часто возникает временно и может самостоятельно проходить в течение нескольких месяцев.
Эта проблема актуальна для людей всех возрастов.
Причины могут быть разнообразными. Невролог Елизавета Бойко подробно объяснила, что дрожание глаз может быть вызвано стрессом, усталостью, потреблением алкоголя и избыточным употреблением кофеина. Иногда причиной могут быть и принимаемые лекарства. Поэтому важно устранить все возможные факторы, которые могут спровоцировать это неприятное состояние.
По мнению Бойко, важно контролировать уровень стресса и нагрузку на мозг, а также ограничить потребление кофеина и алкоголя.
Если проблема продолжается длительное время, вызывает проблемы со зрением, например, иллюзию движения неподвижных предметов и т. д., то необходимо немедленно обратиться к врачу.
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