Стресс, усталость, кофеин: как связаны и как влияют на дергающийся глаз

Невролог Бойко рассказала о причинах "дергающегося глаза"

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискомфорт, вызванный дергающимся глазом, может быть неприятным.

Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Этот симптом часто возникает временно и может самостоятельно проходить в течение нескольких месяцев.

Эта проблема актуальна для людей всех возрастов.

Причины могут быть разнообразными. Невролог Елизавета Бойко подробно объяснила, что дрожание глаз может быть вызвано стрессом, усталостью, потреблением алкоголя и избыточным употреблением кофеина. Иногда причиной могут быть и принимаемые лекарства. Поэтому важно устранить все возможные факторы, которые могут спровоцировать это неприятное состояние.

По мнению Бойко, важно контролировать уровень стресса и нагрузку на мозг, а также ограничить потребление кофеина и алкоголя.

Если проблема продолжается длительное время, вызывает проблемы со зрением, например, иллюзию движения неподвижных предметов и т. д., то необходимо немедленно обратиться к врачу.