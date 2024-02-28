Забота о здоровье: как теплая вода помогает контролировать аппетит и улучшить пищеварение

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Эндокринолог Лебедева объяснила, почему необходимо пить теплую воду

1:39
Здоровье

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева объясняет, почему для здоровья рекомендуется употреблять теплую воду, которая имеет температуру от плюс пятнадцати до плюс сорока градусов по Цельсию.

Эндокринолог Лебедева объяснила, почему необходимо пить теплую воду
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Согласно ее словам, результаты научных исследований подтверждают, что теплая вода оказывает более благоприятное воздействие на организм по сравнению с горячей или холодной водой. Особенно полезно выпить стакан теплой воды натощак, так как это способствует запуску пищеварительного процесса, активизации организма и подготовке его к приему пищи, а также улучшению обмена веществ.

Врач отмечает, что культура употребления теплой воды пришла из Древнего Китая, где существует специальный ритуал, передаваемый с поколения на поколение. Возможно, именно в этом кроется секрет знаменитого китайского долголетия.

Подчеркивается, что употребление стакана теплой воды комнатной температуры помогает избежать обезвоживания и стимулирует нормальное функционирование кишечника. Рекомендуется пить теплую воду не только утром, но и в течение дня, что помогает предотвратить переедание. Часто бывает так, что человек садится за стол, думая, что голоден, когда на самом деле его организм просто испытывает жажду.

В результате он съедает больше, чем необходимо, оставаясь при этом испытывать чувство жажды. Отказ от холодной воды может облегчить работу желудка, поскольку нет необходимости нагревать воду перед усвоением.

Врач подводит итог, отмечая важное преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды — это способствует снижению объема съеденной пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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