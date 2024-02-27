Врачи рассказали, почему стевия остается безопасной, несмотря на ее исключение из списка добавок

Стевия исключена из списка пищевых добавок, но остается безопасной для здоровья

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи и врачи подтверждают безопасность использования стевии, несмотря на ее исключение из списка разрешенных пищевых добавок. Стевия является безопасным подсластителем для людей с диабетом, лишним весом и ожирением, так как она не повышает уровень глюкозы и инсулина в крови. Об этом сообщает URA.RU.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако при нагревании стевии может образовываться вещество, хлорпропанол, которое может быть вредным для здоровья. Тем не менее, это вещество образуется при нагревании различных продуктов и не является специфичным для стевии.